При извержении вулкана на Стромболи в Италии погиб турист

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итальянском острове Стромболи 3 июля началось извержение вулкана, в результате погиб один турист, два человека получили ранения. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica .

Как уточняет Reuters , турист из итальянского города Милаццо погиб, совершая поход вблизи вулкана: его забросало падающими из-за извержения камнями. Его друг из Бразилии, также принимавший участие в походе, не пострадал. Ранения из-за падающих камней получили еще два туриста.

Пострадавшие ожидают прибытия спасателей в относительно безопасном месте у подножия вулкана, рядом с деревней Гиностра. Спасательная операция осложняется сильным задымлением и вулканическими выбросами в районе извержения.

Эвакуация в близлежащих районах пока не объявлялась.-0-