При извержении вулкана на Стромболи в Италии погиб турист

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итальянском острове Стромболи 3 июля началось извержение вулкана, в результате погиб один турист, два человека получили ранения. Об этом сообщает итальянская газета
Как уточняет
Пострадавшие ожидают прибытия спасателей в относительно безопасном месте у подножия вулкана, рядом с деревней Гиностра. Спасательная операция осложняется сильным задымлением и вулканическими выбросами в районе извержения.
Эвакуация в близлежащих районах пока не объявлялась.-0-
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