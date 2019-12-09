При извержении вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом сообщает телеканал Television New Zealand со ссылкой на полицию Новой Зеландии.

По данным полиции, в момент извержения вулкана на острове Уайт-Айленд и в его окрестностях находились около 50 человек. Более 20 пострадавших были доставлены в больницу. Для оказания помощи к ближайшей безопасной зоне были направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. Однако проведение поисковых операций затруднено тем, что остров засыпан значительным слоем пепла.

Как сообщалось ранее, извержение вулкана началось на новозеландском острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти. Это единственный активный вулканический остров Новой Зеландии, при этом он открыт для туристических поездок.-0-

В Новой Зеландии началось извержение вулкана Для оказания помощи к ближайшей безопасной зоне направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. Создан центр экстренного реагирования, задействован штаб сил гражданской обороны.