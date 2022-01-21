При кораблекрушении в Конго пропали без вести более 180 человек

21 января, Киншаса /БЕЛТА - СИНЬХУА/. По меньшей мере 180 человек пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Конго на северо-западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщили местные власти.
Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в воскресенье. Судно, находившееся в плохом состоянии, было перегружено. В нем находились около 600 пассажиров, сообщило Radio Okapi со ссылкой на свидетельства некоторых выживших.
"В корпусе судна остались тела. Мы видели по меньшей мере три тела", - сказал один из выживших, добавив, что точное число погибших неизвестно, поскольку слишком много пропавших без вести.
Подобные аварии на судах не являются редкостью в республике. Причинами их обычно становятся движение кораблей в ночное время, перегрузки, а также плохое состояние судов.-0-