При крушении автобуса в Индии пострадали не менее 35 школьников

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении автобуса в индийском штате Химачал-Прадеш пострадали не менее 35 школьников. Об этом сообщает новостной журнал India Today.
Отмечается, что группа школьников направлялась в город Дхарамсала на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По невыясненным причинам автобус съехал с дороги и перевернулся. Из 35 пострадавших школьников пятеро получили серьезные ранения. Все раненые госпитализированы.
Полиция проводит расследование причин ДТП.-0-
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