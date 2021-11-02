При крушении грузового самолета в Южном Судане погибли 5 человек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли в результате крушения грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана, сообщает агентство Associated Press.

По словам директора аэропорта Джубы, все находившиеся на борту члены экипажа погибли, среди них двое граждан России и трое - Южного Судана.

Грузовой самолет Ан-26, принадлежащий местной авиакомпании Optimum Aviation, потерпел крушение сегодня утром при взлете в международном аэропорту Джубы. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Начато расследование обстоятельств крушения самолета.-0-