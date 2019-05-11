При крушении лодки у берегов Туниса погибли около 60 человек

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении надувной лодки с нелегальными мигрантами в 74 км от побережья Туниса в районе портового города Сфакс погибли около 60 человек, сообщает агентство Agence France-Presse .

Инцидент произошел ночью с 9 на 10 мая. Судно следовало из ливийского города Зувара в Италию. На место происшествия первыми прибыли рыболовецкие суда, благодаря этому удалось спасти 16 человек.

В настоящее время из воды извлечены несколько тел. Поиски продолжаются. На судне находились 75 человек, все мужчины.-0-