При крушении лодки у берегов Туниса погибли около 60 человек

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении надувной лодки с нелегальными мигрантами в 74 км от побережья Туниса в районе портового города Сфакс погибли около 60 человек, сообщает агентство
Инцидент произошел ночью с 9 на 10 мая. Судно следовало из ливийского города Зувара в Италию. На место происшествия первыми прибыли рыболовецкие суда, благодаря этому удалось спасти 16 человек.
В настоящее время из воды извлечены несколько тел. Поиски продолжаются. На судне находились 75 человек, все мужчины.-0-
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