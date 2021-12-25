При крушении лодки у греческого острова Парос погибли 16 мигрантов

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У греческого острова Парос вечером 24 декабря при крушении лодки погибли 16 мигрантов, 63 человека спасены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство морского флота и островной политики Греции.

"На данный момент спасены 63 иностранца, из воды подняты 16 тел погибших", - говорится в сообщении ведомства.

Некоторых из спасенных мигрантов доставили в поликлинику Пароса, где им оказали первую помощь. По свидетельствам спасенных, на борту парусника, который отбуксировали в порт Науса на Паросе, находились примерно 80 человек. По всей видимости, парусник шел от побережья Турции в Италию.

На месте трагедии все еще продолжается поисково-спасательная операция с целью найти людей, которые, возможно, пропали без вести. В поисках, которые координирует Объединенный поисково-спасательный координационный центр береговой охраны и портовых служб, задействованы шесть катеров береговой охраны, девять находящихся в данной зоне судов, вертолет ВМС, самолет "Cи-130" ВВС и самолет береговой охраны, а также водолазы.-0-