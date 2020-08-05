При крушении лодки в Бангладеш погибли 17 человек

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка, на борту которой находились около 50 человек, перевернулась в болотистой местности на северо-востоке Бангладеш. В результате погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в округе Нетрокон, расположенном примерно в 158 км к северу от столицы Бангладеш Дакки. Как рассказали местные власти, после крушения судна около 30 человек смогли самостоятельно спастись, добравшись вплавь до безопасного места.

Причина происшествия пока неизвестна, начато расследование.-0-