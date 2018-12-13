При крушении поезда в Турции 4 человека погибли, более 40 пострадали

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скоростной пассажирский поезд в Анкаре врезался в надземный пешеходный переход, в результате аварии 4 человека погибли, более 40 получили ранения. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

После столкновения с пешеходным переходом на станции Маршандиз в районе Енимахалле два вагона сошли с рельсов и перевернулись. Из-за удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны. Сообщается о большом числе раненых, которых доставили в больницы. Многие пострадавшие остаются заблокированными под обломками вагонов.

Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что в результате крушения скоростного поезда погибли четыре человека и ранены 43.

Причины крушения расследуются.-0-