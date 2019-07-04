При крушении рыболовецкого судна у берегов Гондураса погибли 26 человек

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 26 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна "Капитан Уолли" у берегов Гондураса. Об этом сообщает газета La Tribuna со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

Инцидент произошел у берегов департамента Грасияс-а-Дьос. На борту судна, занимавшегося ловлей лангустов, находились 73 человека, 47 из них были спасены.

Трагедия могла произойти из-за усиленного ветра и достаточно большой высоты волн в районе крушения.-0-