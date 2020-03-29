При крушении самолета на Филиппинах погибли 8 человек

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Манилы (Филиппины), сообщает "Синьхуа" со ссылкой на собственные источники в воздушной гавани.

По информации агентства, небольшой самолет направлялся в Японию. В результате трагедии погибли восемь человек, находившиеся на борту.

Газета Manila Bulletin в своем Twitter-аккаунте сообщает, что самолет потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы.-0-