При крушении самолета в Конго погибли шесть человек

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении грузового самолета в Демократической Республике Конго погибли шесть человек, среди них - пять членов экипажа и один пассажир. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Известно, что самолет Ан-26 разбился при попытке приземлиться недалеко от аэропорта Киншасы - столицы Демократической Республики Конго. Воздушное судно было зафрахтовано избирательной комиссией для транспортировки бланков с результатами проходящих в стране выборов. Избирательные материалы были благополучно доставлены к месту назначения, после чего самолет направился в Киншасу, где и потерпел крушение.

Согласно имеющимся сведениям, воздушное судно шло на посадку при неблагоприятных погодных условиях.

По информации ТАСС, разбившимся самолетом управлял, предположительно, российский экипаж, однако пока достоверных данных о гражданстве погибших не приводится. Судьба трех членов экипажа остается неизвестной. В настоящее время в районе крушения ведутся поисково-спасательные работы.-0-