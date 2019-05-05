При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России располагает данными о 37 выживших из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"На борту авиалайнера, следовавшего рейсом Москва - Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - отметила она.

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.-0-