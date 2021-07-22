При крушении судна у берегов Туниса утонули 17 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса. Об этом в среду вечером сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное представительство Красного Креста, сообщает ТАСС.

По его данным, находившиеся на борту мигранты пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию из Ливии. Как отмечается, все погибшие - граждане Бангладеш. При этом береговой охране удалось спасти 380 человек.

Судно направлялось из ливийского портового города Зуара на северо-западе страны. На его борту находились мигранты из Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеш.-0-