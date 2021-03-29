При крушении вертолета погиб один из богатейших людей Чехии Петр Келлнер

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аляске (США) в результате крушения вертолета погиб один из богатейших людей Чехии Петр Келлнер, сообщает чешское телевидение CT24.

Служба спасения Аляски получила сообщение о том, что вертолет с экипажем не вернулся из экспедиции. Обломки вертолета были обнаружены на леднике Кник. В результате аварии погибли пять человек, один человек был увезен спасателями в тяжелом, но стабильном состоянии. Позже на сайте полиции был опубликован список погибших, в котором числился 56-летний Петр Келлнер.

Петр Келлнер являлся основным владельцем инвестиционной группы PPF Group, которая финансирует многие отрасли и ведет деятельность в странах Центральной и Восточной Европы, странах СНГ, а также в Азии.

Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.-0-