При нападении на Кабульский университет погибли 20 человек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек погибли и более 40 ранены в результате нападения боевиков на Кабульский университет в Афганистане. Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, все погибшие и пострадавшие - студенты университета.

Официальные лица Афганистана пока не подтвердили информацию о погибших. Ранее сообщалось о шести раненых в результате нападения.

Группа из трех боевиков 2 ноября атаковала Кабульский университет в Афганистане. Перестрелка возле учебного заведения произошла, когда официальные лица из Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. На место инцидента оперативно прибыли силы безопасности Афганистана. На территории университета до сих пор слышны спорадические перестрелки. По некоторым данным, один из боевиков ликвидирован. Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла выступил с осуждением нападения на университет, назвав это ужасным преступлением. "Студенты имеют право учиться в условиях мира и безопасности", - подчеркнул он.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.-0-