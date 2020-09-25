При нападении неизвестных в Париже четыре человека получили ранения

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения на них двух неизвестных. Об этом со ссылкой на префектуру полиции французской столицы сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Нападение произошло в 11-м округе французской столицы вблизи бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Нападавшим удалось скрыться, но затем полиция задержала одного человека по подозрению в нападении. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Префектура полиции рекомендует жителям и гостям Парижа избегать посещения района, где произошел инцидент.

В 2015 году исламисты совершили нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 сотрудников журнала. В последнее время местонахождение редакции еженедельника засекречено. В сентябре 2020 года в Charlie Hebdo появились новые карикатуры на пророка Мухаммеда. 2 сентября в Париже начался процесс по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, который стал самым масштабным в истории Франции процессом по делу о терроризме. Обвинения предъявлены 14 радикальным исламистам.-0-