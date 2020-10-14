При нападении талибов на севере Афганистана погибли 16 сотрудников сил безопасности

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 16 сотрудников сил безопасности погибли и более 10 ранены в результате нападения талибов в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

Столкновения произошли в районе Гузаргахи Нур, где талибы атаковали контрольно-пропускные пункты. Источник TOLONews рассказал, что в настоящее время в этом районе недалеко от штаб-квартиры полиции продолжаются столкновения.

Талибы пока не прокомментировали нападение.-0-