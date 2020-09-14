При нападении талибов на севере Афганистана погибли пять полицейских

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять сотрудников полиции погибли в результате нападения талибов на КПП в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает Синьхуа.

Представитель местной полиции сообщил, что 13 сентября группа боевиков движения "Талибан" совершила нападение на КПП, расположенный в пригороде Кундуза, административного центра одноименной провинции. Полицейские нанесли ответный удар и отбили атаку.

В ходе столкновения, помимо сотрудников полиции, погибли также четыре боевика. Силы безопасности развернули операцию по розыску остальных вооруженных лиц.

12 сентября в Дохе, столице Катара, начались мирные переговоры между правительством Афганистана, радикальным движением "Талибан" и другими фракциями, действующими в Афганистане. Несмотря на это, талибы не прекращают нападать на сотрудников сил безопасности и правительственных структур.-0-