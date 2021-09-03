При нападении в супермаркете в Новой Зеландии пострадали 6 человек

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Окленде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The New Zealand Herald.

По данным службы скорой помощи страны, три человека, раненых в результате нападения в супермаркете Countdown на юго-западе Окленда, были доставлены в госпиталь в критическом состоянии. Состояние еще одного раненого врачи считают серьезным. Двое пострадавших получили травмы средней тяжести.

Ранее полиция Новой Зеландии сообщила: прибывшие по вызову офицеры открыли огонь по мужчине, напавшему с ножом на посетителей супермаркета. Нападавший умер на месте. Супермаркет был окружен силами полиции и аварийных служб, ближайшие улицы оцеплены, доступ к ним перекрыт. Проводится расследование произошедшего.-0-