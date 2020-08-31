При наводнении в Индии погибли 17 человек

31 августа, Минск / Корр. БЕЛТА / По меньшей мере 17 человек погибли в результате наводнения в индийском штате Одиша, сообщает телеканал NDTV.

По данным правительства, в общей сложности при наводнении пострадали более 1,4 млн человек, проживающих в сельской местности. Паводком повреждено более 10 тыс. домов.

Также в результате ливней оказалось переполнено местное водохранилище, из-за чего пришлось открыть шлюзы на плотине Хиракуд и сбросить воду. Это привело к затоплению еще нескольких населенных пунктов.

Более 500 человек были эвакуированы и доставлены в специально организованные лагеря временного размещения. Пострадавших обеспечивают питанием и предметами первой необходимости.-0-