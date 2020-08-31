При наводнении в Турции погибли 10 человек

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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от наводнения на северо-востоке Турции выросло до 10. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
"На данный момент число погибших достигло 10, продолжаются поиски пяти человек, которые пропали без вести", - приводит его слова телеканал NTV.
23 августа мощные ливни обрушились на турецкую провинцию Гиресун. Селевыми потоками было снесено много населенных пунктов. Ранее власти сообщали о гибели семи человек. В результате поисковых работ спасены не менее 157 человек.-0-