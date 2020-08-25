При обрушении дома в Индии 2 человека погибли, 18 ранены

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли и 18 получили ранения в результате обрушения пятиэтажного здания в индийском городе Махад (округ Райгад, штат Махараштра). Об этом сообщает Reuters .

Как сообщалось, инцидент произошел вечером 24 августа. Более 90 человек оказались в ловушке под завалами, по состоянию на утро 25 августа 60 из них спасены. Всего в обрушившемся доме проживали около 200 человек. Спасательная операция продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем Twitter заявил, что он опечален инцидентом и молится о выздоровлении раненых.

Причина обрушения пока не выяснена, однако в Индии часто случаются подобные инциденты, в основном из-за нарушения строительных норм, использования некачественных материалов и конструкций.-0-