При обрушении дома в Магнитогорске погибли 16 человек

2 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 16, специалисты продолжают поиск 27 человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора Челябинской области.
Там отметили, что установлено местонахождение 86 граждан, они живы. "Спасено из-под завалов пять человек, один из них - ребенок 11 месяцев, шесть госпитализировано. По 27 гражданам организован поиск", - говорится в сообщении.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.-0-
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