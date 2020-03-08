При обрушении гостиницы в Китае погибли 10 человек

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв обрушения гостиницы в городе Цюаньчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь составляет 10 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Ранее местные власти информировали о семи погибших. Согласно официальным данным 71 человек оказался под завалами. К настоящему моменту, по данным агентства, под обломками остаются 23 человека.

В Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались около 70 человек Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось сегодня около 19.30 по местному времени в городе Цюаньчжоу. На первом этаже строения находились магазины и кафе.

О причинах обрушения официальной информации пока не поступало. В местных СМИ сообщается, что в гостинице велись ремонтные работы.

Как сообщалось, семиэтажное здание гостиницы "Синьцзя" обрушилось вечером 7 марта. Отель использовался в том числе и для временного размещения людей, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом.

Здание было построено в 2013 году, в 2018-м переделано под гостиницу. Площадь каждого из этажей составляет около 1 тыс. кв.м.-0-