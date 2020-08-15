При обрушении конвейера на шахте в Воркуте погибли четыре человека

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо шахтеров стали жертвами обрушения конвейера для транспортировки угля на шахте в Воркуте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На шахте "Воргашорская" произошло обрушение надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля. Погибли четверо работников предприятия", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной случившегося могло стать нарушение технологического процесса.

Сейчас на месте происшествия работают четыре отделения горноспасателей.

В ГУ МЧС по Коми подтвердили факт обрушения. "15 августа поступило сообщение, что на поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями", - говорится в сообщении.