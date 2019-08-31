При обрушении моста в Пакистане погибли 26 человек

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пакистане в результате обрушения моста погибли по меньшей мере 26 человек, сообщает издание Dawn .

Мост обрушился в тот момент, когда по нему проезжал следовавший со свадьбы автомобиль. Все 26 человек, принадлежавшие к одной семье, утонули: когда обрушился мост, автомобиль с людьми упал в реку. По данным издания, инцидент, произошел 30 августа вечером. Мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля.

Полиция и местные жители начали поиски тел погибших.-0-