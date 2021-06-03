При обрушении шахты по добыче золота в Гане погибли 9 человек

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли на севере Ганы при обрушении кустарной шахты по добыче золота. Об этом заявил сегодня официальный представитель полиции Ганы Давид Фианко-Окьере, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

Авария произошла 31 мая. Спустя сутки была начата спасательная операция. Из-под завалов удалось извлечь девять тел. Кроме того, в шахте находились еще три человека, ведется их поиск.

Как сообщают очевидцы, обвал породы произошел после того, как в нее из-за сильного дождя проникла вода.

Представитель регионального правительства Стивен Якубу заявил, что обрушившаяся шахта была незаконным ответвлением рудника, который имеет все необходимые лицензии для официальной работы.-0-