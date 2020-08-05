При обрушении склада в Харбине погибли 9 человек

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обрушении продовольственного склада в Харбине в китайской провинции Хэйлунцзян погибли 9 человек, сообщает ТАСС.

Обрушение произошло 3 августа в городском районе Даоли. В результате ЧП разрушилась часть несущей конструкции четырехэтажного склада. Спасательная операция была завершена в ночь на 4 августа, когда из-под обломков было извлечено тело девятого погибшего. Спасателям не удалось обнаружить ни одного выжившего. В операции принимали участие около 350 сотрудников экстренных служб, в том числе 45 медицинских работников.

Представители властей начали предварительное расследование инцидента и уже задержали собственников, арендаторов и арендодателей склада. Они дают показания полиции.-0-