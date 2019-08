В мире При обвале штукатурки в детском саду в Благовещенске пострадали три ребенка Фото Министерства образования и науки Амурской области 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деском саду Благовещенска (Россия) с потолка обвалилась штукатурка, в результате пострадали три ребенка, сообщается на сайте Министерства образования и науки Амурской области. В момент происшествия в помещении находились 13 детей младшего возраста, троим из которых была оказана медицинская помощь. Сейчас двое ребят находятся дома, один - на дополнительном обследовании. Здание детского сада будет закрыто, около 100 воспитанников ждет перераспределение по другим корпусам. На месте работает группа по обследованию помещения. По словам местных властей, после проверки корпуса здания будет принято решение о дальнейшем ремонте.-0-

