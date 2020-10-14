При падении легкого самолета в Колумбии погибли три человека

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли при падении легкого самолета в центральной части Колумбии. Такую информацию опубликовало Управление гражданской авиации страны, сообщает ТАСС.

"Управление гражданской авиации информирует, что самолет с регистрационным номером HK 2335G ... сообщил о чрезвычайной ситуации во время полета. Он упал в муниципалитете Убате, департамент Кундинамарка. Три человека погибли на месте, еще один ребенок был срочно отправлен в больницу", - отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

На место ЧП отправились специалисты.-0-