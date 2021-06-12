При падении туристического самолета во Франции погибли два человека

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Падение легкомоторного туристического самолета на севере Франции привело к гибели по меньшей мере двух человек, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на территории города Вамбреши, расположенного поблизости от города Лилля. Самолет взлетел с небольшого аэродрома в коммуне Бондю. На его борту находились три человека. Вскоре после взлета самолет упал на автомобильную стоянку торгового центра и загорелся, но был быстро потушен пожарными.

По факту авиакатастрофы и гибели людей прокуратура Лилля начала расследование.-0-