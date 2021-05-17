При падении вертолета в Архангельской области России погиб один человек

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, еще двое травмированы, один пропал без вести в результате крушения вертолета "Робинсон" в Архангельской области, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, 17 мая 2021 года в 21:25 поступило сообщение о падении вертолета "Робинсон" в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области.

На месте аварии находятся спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС на судне с воздушной подушкой. Также к месту вышел катер ведомства. Решается вопрос с вылетом на место авиации для транспортировки пострадавших.

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