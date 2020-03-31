При поставке медицинских товаров из Европы в Иран впервые задействован механизм INSTEX

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иран впервые направлена партия медицинских товаров с использованием механизма по финансовым расчетам INSTEX, сообщается в Twitter МИД Германии.
"Франция, Германия и Великобритания подтверждают, что с помощью механизма INSTEX успешно проведена первая транзакция, способствующая экспорту медицинских товаров из Европы в Иран", - говорится в сообщении.
В январе 2019 года Франция, Германия и Великобритания создали механизм INSTEX для ведения торговли с Ираном в обход санкций США и позднее запустили его в пилотном режиме.
В сообщении МИД Германии говорится, что теперь, после первой сделки, в планах работать над большим количеством транзакций и улучшением механизма.-0-