При пожарах в Луганской области погибли 11 человек

2 октября, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. Вследствие пожаров в Луганской области Украины погибли 11 человек, 17 пострадали.

"По состоянию на 19.00 1 октября число погибших составляет 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи", - сообщила Генеральная прокуратура Украины.

30 сентября на Луганщине было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые вследствие ураганного ветра быстро распространились на значительную площадь. Сейчас продолжается тушение более 30 пожаров.

Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 13 тыс. га. К тушению пожаров привлечены более 1,5 тыс. человек и 220 единиц техники.

Причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов устанавливаются. Следствие проверяет все версии возникновения пожаров.-0-