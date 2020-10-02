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02 октября 2020, 09:58

При пожарах в Луганской области погибли 11 человек

Фото УКРИНФОРМ
Фото УКРИНФОРМ

2 октября, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. Вследствие пожаров в Луганской области Украины погибли 11 человек, 17 пострадали.

"По состоянию на 19.00 1 октября число погибших составляет 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи", - сообщила Генеральная прокуратура Украины.

30 сентября на Луганщине было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые вследствие ураганного ветра быстро распространились на значительную площадь. Сейчас продолжается тушение более 30 пожаров.

Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 13 тыс. га. К тушению пожаров привлечены более 1,5 тыс. человек и 220 единиц техники.

Причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов устанавливаются. Следствие проверяет все версии возникновения пожаров.-0-

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