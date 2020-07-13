При пожаре на борту корабля ВМС США пострадал 21 человек

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате пожара и взрыва на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (Калифорния, США). Об этом сообщает CNN.

"В одной из местных больниц проходят лечение 17 моряков и четыре гражданских лица, пострадавших при инциденте на корабле. Состояние раненых стабильное, травмы не угрожают их жизни", - говорится в заявлении ВМС США.

Возгорание на судне все еще не потушено, пожарные продолжают борьбу с огнем.

Причина пожара и взрыва пока не выяснена, начато расследование. Предполагается, что возгорание началось в помещении для хранения транспортных средств, расположенном в нижней части корабля. На борту судна нет боеприпасов, отметили в ВМС США.

На корабле Bonhomme Richard, рассчитанном более чем на 1 тыс. человек личного состава, на момент пожара находились около 160 моряков. Незадолго до возгорания, которое произошло 12 июля, на судне проводились технические работы.-0-