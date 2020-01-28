При пожаре на фабрике в Пакистане погибли 11 человек

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек, включая одну женщину и двоих детей, погибли при пожаре на косметической фабрике в Ферозвале (провинция Пенджаб, Пакистан). Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News.

Пожар вспыхнул после того, как в здании фабрики взорвались несколько газовых баллонов. Пламя быстро распространилось на все строение. Крыша здания частично обвалилась.

Пожарным удалось спасти нескольких рабочих, они госпитализированы. Как сообщает пакистанская телесеть Samaa TV, среди погибших четверо работников предприятия, а также семья из четырех человек, которая проживала в квартире над фабрикой.

Причина инцидента выясняется. Главный министр Пенджаба Сардар Усман Буздар выразил соболезнования семьям погибших и запросил доклад о происшествии в соответствующих департаментах.-0-

Фото Dunya News