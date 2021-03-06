При пожаре на нефтепроводе в России пострадал один человек

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной пожара на реке Обь в Югре стал прорыв нефтепровода. Пострадал один человек, сообщил ТАСС.

"В результате прорыва нефтепровода, который стал причиной пожара на реке Оби, пострадал один человек. У него ожоги лица и спины", - сказал собеседник агентства.

Нефтепровод принадлежит компании "Сибуртюменьгаз". Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Для выгорания разлившихся нефтепродуктов потребуется около 12 ч. На данный момент пожар локализован.-0-