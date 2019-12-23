При пожаре на складе одежды в Индии погибли 9 человек

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять рабочих, включая пять женщин, погибли во время пожара на складе одежды в районе Кирари (северо-запад Дели, Индия), сообщает индийская газета The Hindu.

Инцидент произошел около полудня по местному времени 23 декабря в жилом здании, которое незаконно использовалось в качестве склада одежды. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в здании нет пожарной лестницы и каких-либо средств безопасности. Рабочим пришлось покидать горящее здание по единственной узкой лестнице. Во время пожара в здании произошел взрыв, после чего обвалилась одна из стен.

Не менее 10 человек пострадали, они госпитализированы. Личности всех погибших установлены.

Причины инцидента выясняются.-0-