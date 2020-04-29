При пожаре на стройке недалеко от Сеула погибли 38 человек

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 38 рабочих погибли и 10 получили ранения в результате пожара на строительной площадке недалеко от Сеула (Республика Корея), сообщает агентство "Ренхап".

Как рассказали спасатели, пожар произошел сегодня около 13.30 по местному времени в четырехэтажном здании в Ичхоне (80 км к юго-востоку от Сеула). Спустя пять часов после начала пожара огонь был потушен.

Число погибших и пострадавших может увеличиться, поскольку местонахождение нескольких десятков рабочих, которые на момент инцидента находились на стройплощадке, пока не выяснено.

Согласно предварительной версии, причиной пожара мог стать взрыв газа при строительных работах на одном из подземных этажей, после чего огонь быстро распространился на все здание. По рассказам очевидцев, они слышали на месте происшествия не менее десяти взрывов. При этом смерть рабочих могла быть вызвана создавшейся давкой, отмечает агентство. "Похоже, что огонь распространился очень быстро, и жертвы, по-видимому, не могли эвакуироваться во время пожара", - считают спасатели. Полиция и пожарные проводят расследование, чтобы установить точную причину трагедии.

Президент страны Мун Чжэ Ин распорядился мобилизовать для поисково-спасательной операции все доступные ресурсы. Он выразил сожаление по поводу того, что произошел еще один масштабный пожар с многочисленными жертвами, хотя правительство разработало усиленные меры безопасности после подобных инцидентов в 2017 и 2018 годах. "Прискорбно, что подобное происшествие повторилось. Это означает, что мы не извлекли урок из предыдущих", - сказал Мун Чжэ Ин. В декабре 2017 года в результате пожара в спортивном центре в Чечхоне погибли 29 человек, 40 были ранены. Спустя месяц в Миряне произошел пожар в больнице, в результате погибли 45 человек, 147 пострадали.-0-