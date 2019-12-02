При пожаре на западе Иордании погибли 13 пакистанцев

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельской местности в 50 км к западу от столицы Иордании Аммана произошел пожар в жилом доме. В результате погибли 13 пакистанцев, в том числе восемь детей, сообщает бангладешская газета Dhaka Tribune.

Уточняется, что пожар произошел ранним утром 2 декабря в самодельном жилом доме, построенном из листов металла. Там проживали две семьи пакистанцев, которые были сельскохозяйственными рабочими. Три человека госпитализированы с ожогами, сообщает Euronews .

Полиция ведет расследование. По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность электропроводки. Также пожары в домах в Иордании часто происходят по причине использования дешевых, но небезопасных источников отопления.-0-