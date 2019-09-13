При пожаре в больнице Рио-де-Жанейро погибли 11 человек

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел в государственной больнице Бадим в Рио-де-Жанейро (Бразилия), погибли не менее 11 человек, сообщает бразильский телеканал
Пожар начался в одном из самых старых корпусов больницы. В момент возгорания, которое предположительно случилось из-за короткого замыкания, в больнице находились 103 пациента и 224 сотрудника. Прибывшие пожарные эвакуировали людей прямо на улицу, а затем доставили в различные медицинские учреждения города.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы.-0-