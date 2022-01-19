При пожаре в доме престарелых в Испании 6 человек погибли, 17 госпитализированы

Фото Associated Press
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в доме престарелых на востоке Испании вспыхнул в ночь на среду. В результате погибли 6 человек, 17 были госпитализированы, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Как отмечает издание, пожар произошел в доме престарелых в муниципалитете Монкада в провинции Валенсия. Всего из здания были эвакуированы 70 постояльцев. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Причиной возгорания, по информации жандармерии, стал неисправный удлинитель.-0-