При пожаре в инфекционной больнице в российском Кирове погибли два человека

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами пожара в палате отделения инфекционной клинической больницы в российском городе Кирове стали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Кировской области.

По уточненным данным регионального ГУ МЧС, погибли двое мужчин. Отмечается, что в настоящий момент возгорание ликвидировано. Всего к тушению огня были привлечены 58 человек и 23 единицы техники.

По предварительной информации, пожар в больнице, где лечились заболевшие COVID-19, мог произойти из-за действий одного из пациентов. По факту происшествия начата доследственная проверка.

Уточняется, что в палате, где находились три пациента, не было никакой аппаратуры, в том числе аппаратов ИВЛ. Всего в корпусе находились 43 пациента в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести, все они были эвакуированы в другие медучреждения. Восстановительные работы планируется завершить к концу дня.-0-