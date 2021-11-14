При пожаре в ковидном отделении больницы в Болгарии погибли три человека

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли минувшей ночью при пожаре в ковидном отделении больницы города Сливен в Болгарии, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала BTV.

Сигнал о пожаре в больнице поступил в 2.39 по местному времени, к месту происшествия было отправлено два пожарных автомобиля. Выяснилось, что возгорание произошло в палате на четвертом этаже, там были обнаружены два погибших и один пострадавший, который позднее умер. Остальные пациенты были эвакуированы.

Причины пожара пока не известны. Ведется расследование происшествия.