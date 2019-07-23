При пожаре в лагере в Хабаровском крае погиб ребенок

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре ребенка пострадали, один погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае. Из 26 палаток лагеря полностью сгорели 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую служба региона.
"Произошел пожар в палаточном лагере "Холдоми", горят 20 палаток, по предварительным данным один ребенок погиб, четверо пострадали, госпитализированы в больницу Солнечного района", - приводит агентство слова представителя службы.
Трое детей находятся в реанимации. В момент пожара в лагере находилось 189 детей. Детей временно разместили в домике на базе отдыха.
"Концепцией лагеря палатки были предусмотрены. Он проверялся на пожарную безопасность, с персоналом проводились инструктажи, и он был допущен к эксплуатации", - сказал собеседник агентства.
МЧС РФ проверяло лагерь на пожарную безопасность.-0-
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