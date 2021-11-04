При пожаре в мастерской Киево-Печерской лавры пострадали 4 человека

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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в мастерской по росписи икон Киево-Печерской лавры пострадали 4 человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает Укринформ.
"Горела одна из двухэтажных мастерских, где расписывают иконы. Как только стало известно об этом инциденте, к украинской святыне оперативно направили 55 пожарных-спасателей и 13 единиц техники. Культурное наследие удалось спасти от масштабного распространения пожара. К сожалению, пострадали четыре человека. За час пожар на площади 100 кв.м ликвидировали", - проинформировали в МВД.-0-