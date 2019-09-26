При пожаре в московском хостеле пострадали 7 человек

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хостеле на территории Измайловского кремля в Москве произошел пожар, пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 26 сентября. Всего при пожаре были спасены 15 человек. Пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения. Пожар был оперативно потушен. Площадь возгорания составила 8 кв.м.

"Основная версия возникновения возгорания - замыкание электропроводки, что привело в том числе к сильному задымлению, из-за которого пострадали люди", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту происшествия.-0-