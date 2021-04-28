При пожаре в рижском хостеле погибли 8 человек

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в хостеле в центре Риги погибли 8 человек, еще 9 пострадали. Об этом сообщает интернет-портал Delfi.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, сообщение о пожаре в шестиэтажном здании поступило в 4.43 утра, горел верхний этаж и крыша дома. Пожар был локализован в 8.03, в его тушении принимали участие 53 спасателя.

Представитель службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша рассказала, что на место происшествия были направлены четыре бригады скорой помощи. Шесть пострадавших в результате пожара были госпитализированы в тяжелом состоянии. Некоторые из них получили ожоги, другие отравились продуктами горения.

"Согласно поступившей информации, здание находится в государственной собственности, пожар произошел в помещении хостела, где большинство пострадавших - иностранцы. С места происшествия эвакуированы 20 человек", - сообщил министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс на своей странице в "Твиттере".-0-