При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами пожара в деревянном доме в поселке Причулымский Томской области России стали 10 граждан Узбекистана. Об этом сообщили ТАСС в МЧС Узбекистана.

Как рассказали в ведомстве, в ближайшее время начнутся консультации по вопросу доставки тел погибших на родину. Ранее сообщалось, что при пожаре погибли по меньшей мере пять граждан Узбекистана.

При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек Пожар произошел на территории частной пилорамы в доме, где проживали работники предприятия. По меньшей мере пять из них были гражданами Узбекистана. По информации спасателей, два человека сумели покинуть горящий дом, им оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в правоохранительных органах Томской области. "Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Сейчас эксперты изымают его фрагменты", - сказал источник. Он добавил, что проживавшие в доме пользовались электрическими обогревателями.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС России, поступила в 00.10 по московскому времени. Площадь пожара составила 208 кв.м. В экстренных службах сообщили, что в результате пожара произошло обрушение кровли. Число погибших составило 11 человек, двое пострадали, еще один пропал без вести. Всего в доме проживали 14 человек.-0-